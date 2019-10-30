Копенгаген, , 20:35 — REGNUM Нынешний глава местных отделений датской партии «Либеральный Альянс» Лейф Миккельсен заявил о своем желании покинуть свой пост, на котором он проработал 11 лет. Об этом заявили представители партии в сообщении СМИ.

Бывший министр образования Дании Мерете Риисагер, в свою очередь, заявила о своем желании занять должность. «Лейф Миккельсен был с нами с самого начала и неустанно боролся за либеральные ценности. Мы ему очень благодарны за многие годы службы. К счастью, Мерете уже подтвердила, что согласна его сменить», — заявил глава фракции «Либерального Альянса» в Фолькетинге Оле Бирк Олесен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Партия должна будет избрать нового председателя местных отделений в ходе ежегодного общенационального собрания, которое состоится весной. В настоящий момент Мерете Риисагер является единственным кандидатом на этот пост.