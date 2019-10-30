Ярославль, , 19:29 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отправится с рабочим визитом в Японию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Миронов возглавит делегацию от региона, в которую войдут также представители деловых кругов и правительства Ярославской области. Официальная цель визита — развитие торгово-экономических связей между Ярославской областью и Японией.

Отношения страны и региона развивались и ранее, в частности, в Ярославле действует завод компании «Комацу».

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