Киев, , 19:03 — REGNUM Украинский политолог Валерий Пекарь прокомментировал ход разведения войск в Золотом между Украиной и ЛНР.

«Произошло ли разведение в Золотом? Да, безусловно. Но развели не военных, а нас с вами. С самого начала было ощущение, что все это креативная информационная спецоперация. Вряд ли Зеленский переигрывает Путина, но нас с вами ‑ и сторонников его, и противников — он переиграл. Он не лох, это правда. Он тот, кто хочет сделать лохами собственных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штаб операции объединенных сил заявил о начале зеркального разведения сил в районе Золотого-4.