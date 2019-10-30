Абуджа, , 18:30 — REGNUM Верховный суд Нигерии отклонил апелляцию лидера оппозиции Атику Абубакара по делу против президента Нигерии Мохаммаду Бухари, 30 октября передает агентство Reuters.

Абубакар с февраля текущего года пытается оспорить победу Бухари на президентских выборах. Решение трибунала по выборам по иску было озвучено в сентябре и также было отрицательным.

На президентских выборах в Нигерии в феврале 2019 года Мохаммаду Бухари одержал победу с 56% голосами избирателей против 41% у Атику Абубакара.

Читайте также: Нигерия улучшила позиции в рейтинге Doing Business 2020