Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM Главный врач свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин вошёл в состав Общественной палаты региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информполитики Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области Opso66.ru

Главврач занял место избранного депутатом Госдумы Антона Шипулина. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Забродин возглавил госпиталь в январе 2019 года. Также руководитель возглавляет наблюдательный совет реабилитационного центра «Урал без наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Общественную палату региона возглавил глава Свердловского союза журналистов Александр Левин. Нынешний состав палаты был сформирован в июле 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава свердловской Общественной палаты: опрос – победа демократии