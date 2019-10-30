Екатеринбург, 30 октября 2019, 18:33 — REGNUM Главный врач свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин вошёл в состав Общественной палаты региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте информполитики Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области
Общественная палата Свердловской области
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Главврач занял место избранного депутатом Госдумы Антона Шипулина. Соответствующий указ подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Забродин возглавил госпиталь в январе 2019 года. Также руководитель возглавляет наблюдательный совет реабилитационного центра «Урал без наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Общественную палату региона возглавил глава Свердловского союза журналистов Александр Левин. Нынешний состав палаты был сформирован в июле 2018 года.

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