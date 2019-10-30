Йошкар-Ола, , 17:57 — REGNUM По итогам собеседования с кандидатами на пост главы Йошкар-Олы определились два претендента, кандидатуры которых вынесут на голосование в горсобрании. Всего в конкурсе приняли участие восемь человек, сообщили ИА REGNUM в городском парламенте.

Памятник Петру и Февронии в Йошкар-Оле (сс) SloggerFox

Так, конкурсная комиссия одобрила кандидатуры действующего главы города Евгения Маслова, а также временно исполняющего обязанности Управления архитектуры и градостроительства Йошкар-Олы Андрея Дождикова.

В число участников, не вышедших в финал, попали Николай Аракчеев, который возглавлял им же созданный так называемый «Мемориальный народный музей истории ГУЛАГа»; Иван Беляев, участвовавший в выборах депутатов Горсобрания Йошкар-Олы в качестве самовыдвиженца; Сергей Васильев — сотрудник йошкар-олинской ТЭЦ-2; Александр Каменских — сотрудник Волгатеха (Поволжского государственного технологического университета), Григорий Петров-Чопкар — член национальной общественной организации «Марий Ушем», глава регионального отделения Аграрной партии; а также Андрей Таников — советник мэра Йошкар-Олы.

Как сообщало ИА REGNUM, прием документов от кандидатов завершился 23 октября. В Положении о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского округа «город Йошкар-Ола» в редакции от 4 сентября 2019 года указано, что «конкурс является открытым по составу участников». Однако до момент проведения конкурса горсобрание кандидатур не раскрывало.

В настоящее время в статусе временно исполняющего обязанности главой Йошкар-Олы является Евгений Маслов, полномочия которого истекают в конце октября. Он занял этот пост в декабре 2015 года.