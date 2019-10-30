Москва, 30 октября 2019, 17:55 — REGNUM Украинский политикум на сегодняшний день — это в значительной степени общество спектакля, считает политолог Анатолий Баранов. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское информационное поле «заминировано», высказался о необходимости стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма и признал, что в ближайшем времени Донбасс не начнёт говорить по-украински, а Крым не удастся захватить военным путём.
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