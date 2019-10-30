Киев, , 17:38 — REGNUM Верховная рада уберет с рынка Украины площадки по услугам оценки имущества. Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Он сообщил, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержит его законопроект №2047-д, который частично отменит коррупционные площадки по электронной оценки недвижимости.

«Будет голосоваться мой законопроект, который перечеркивает все так называемые площадки по услугам оценки имущества… Сегодня или завтра мы рассмотрим законопроект на комитете. Там есть несогласованность с другим законодательством», — сказал Дубинский.

По его словам, стоимость оценки недвижимости упадет до $2 с $59.

«Также он снизит цены на оценку имущества приблизительно на 15−10 раз. Если сейчас эта услуга стоит от 500 до 1500 грн… Эта услуга должна стоить 51 грн для людей, которые будут продавать свое недвижимое имущество», — рассказал Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержал законопроект №2047-д. После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ряда депутатов из фракции «Слуга народа» пройти тест на полиграфе из-за слухов о даче взяток депутатам за провал голосования. Документ предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики недвижимости и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу.