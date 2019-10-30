Киев, 30 октября 2019, 17:38 — REGNUM Верховная рада уберет с рынка Украины площадки по услугам оценки имущества. Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Он сообщил, что комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержит его законопроект №2047-д, который частично отменит коррупционные площадки по электронной оценки недвижимости.
По его словам, стоимость оценки недвижимости упадет до $2 с $59.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержал законопроект №2047-д. После этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ряда депутатов из фракции «Слуга народа» пройти тест на полиграфе из-за слухов о даче взяток депутатам за провал голосования. Документ предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики недвижимости и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу.