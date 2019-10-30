Москва, 30 октября 2019, 17:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать Западу, что он ведёт страну к миру и борется с националистами, считает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя протесты украинских националистов, недовольных началом разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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