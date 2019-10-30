Рим, , 17:30 — REGNUM Турецкая военная операция «Источник мира» в Сирии поставила под угрозу безопасность всей Европы, заявил 30 октября министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его мнению, такую угрозу создаёт возможность освобождения террористов, ранее сидевших под стражей у курдов.

«Эта агрессия Турции дестабилизирует регион и ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всей Европы, так как иностранные боевики, которые там потерпели поражения и оказались в плену у курдов, могут оказаться на свободе. В ряде случаях они уже на свободе, вырвавшись из разрушенных курдских тюрем», — заявил глава МИД Италии, выступая в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе турецкой военной операции на северо-востоке Сирии несколько тюрем, в которых содержались террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были разрушены турецкими воздушными и артиллерийскими ударами или остались без охраны.

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