Киев, 30 октября 2019, 17:22 — REGNUM «Депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко анализирует рынок интимных услуг Украины в рамках подготовки его легализации». Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя переписку Яременко.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский и партия «Слуга народа» обещали легализовать рынок интимных услуг, игровой бизнес и медицинскую марихуану.
По его словам, «Яременко с его опытом и знаниями ценовых параметров может подать и законопроект о легализации проституции, и законопроект о налогообложении этих услуг».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в сессионном зале парламента журналисты поймали депутата от «Слуги народа», председателя комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко на «интимной переписке» со «жрицей любви». В частности, журналисты сфотографировали экран смартфона Яременко, где депутат обсуждал с женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость.