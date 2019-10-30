Киев, , 17:22 — REGNUM «Депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко анализирует рынок интимных услуг Украины в рамках подготовки его легализации». Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, комментируя переписку Яременко.

Богдан Яременко Gov.ua

«Это подготовка к легализации рынка проституции. А господин Яременко сейчас занимается анализом этого рынка, чтобы понять базу налогообложения… Господин Яременко своим опытом хочет пройти весь этот путь, чтобы понять, к примеру, можно ли проституцию отнести к упрощенной системе налогообложения? Сможет ли человек, который предоставляет такие услуги быть ФОПом, или нужно будет иметь кассовый аппарат и выдавать кассовые чеки?» — задался вопросом Дубинский.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский и партия «Слуга народа» обещали легализовать рынок интимных услуг, игровой бизнес и медицинскую марихуану.

«Мы с вами говорим о легализации проституции и это один из пунктов программы президента. Мы его обсуждали. Легализация возможна медицинской марихуаны, проституции», — добавил Дубинский.

По его словам, «Яременко с его опытом и знаниями ценовых параметров может подать и законопроект о легализации проституции, и законопроект о налогообложении этих услуг».

«Это нормальная история. Если она легализирована в Германии, то почему она не может быть легализирована в Украине?» — задался вопросом Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в сессионном зале парламента журналисты поймали депутата от «Слуги народа», председателя комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко на «интимной переписке» со «жрицей любви». В частности, журналисты сфотографировали экран смартфона Яременко, где депутат обсуждал с женщиной условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость.