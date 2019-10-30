Ульяновск, , 17:13 — REGNUM Эффективность реализации национальных проектов во многом зависит от качества государственного и муниципального управления. Об этом говорилось в Санкт-Петербурге на заседании общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий». Предложения по совершенствованию государственного управления на заседании представил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На пленарном заседании «Национальные цели развития: эффекты для территорий» обсудили проблемы реализации национальных проектов в регионах. В нём приняли участие председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, выступили губернаторы Новосибирской, Ульяновской областей и Санкт-Петербурга.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов в своём выступлении напомнил, что поручения президента по реализации национальных проектов напрямую влияют на улучшение качества жизни людей. По его словам, для реализации поставленных задач необходимо обеспечить «устойчивое развитие экономики и человеческого потенциала, а также сосредоточить ресурсы на «умной специализации» субъекта».

"Мы создаём Центр управления регионом. Это позволит оперативнее реагировать на запросы граждан и улучшит взаимодействие между ведомствами. Например, вместо значительной части министерств будут передовые проектные офисы», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что центр управления регионом позволит повысить качество мониторинга реализации нацпроектов.

Глава региона также отметил, что в области начали заниматься вопросами цифровизации государственного и муниципального управления: в области разрабатывается новый закон, который позволит определенной категории чиновников работать удаленно. Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области государственные служащие смогут работать дистанционно: эта возможность может быть предоставлена с 2020 года. Поясняя своё решение, глава региона сослался на продолжение оптимизации работы органов государственной власти, «сокращение неэффективных расходов» и «цифровизацию общества».

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В продолжение темы Алексей Кудрин заметил, что если бы сегодня он «ставил в порядке рейтинга значимость того или иного фактора для будущего достижения национальных целей, то на первое место поставил бы качество государственного управления и его совершенствование». В том числе «про то, что как раз рассказал» ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Научный руководитель форума, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, Борис Жихаревич напомнил, что форум проводится с 2002 года, начинавшись как «небольшой семинар для специалистов по стратегическому планированию». Неоднократно в нём принимал участие ульяновский глава Сергей Морозов, и «его выступления всегда вызывали большой интерес потому, что региону есть, что рассказать и чем поделиться с другими субъектами».

По данным ульяновских властей, в регионе в 2019 году на реализацию национальных проектов выделено 8,9 млрд рублей. В частности, рамках реализации нацпроектов открыт детский сад на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» в Ульяновске, в 29 школах созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», начали работу десять кабинетов врача-гериатра. Кроме того, в шести школах области в 2019 году отремонтированы спортивные залы. В 2020 году в Димитровграде начнут создавать детский технопарк «Кванториум». В селах появились 17 автомобилей с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью, строятся шесть фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 110 км трасс, что почти вдвое больше уровня 2018 года.