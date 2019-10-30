Сыктывкар, , 17:01 — REGNUM Межпарламентское объединение Арктических регионов может быть создано в России в ближайшее время. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета Коми, на конференции «Управление пространственным развитием Европейского Севера России: социально экономические, политические и исторические аспекты» заявила вице-спикер Госсовета Валентина Жиделева.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам вице-спикера, такое объединение может стать эффективным инструментом для решения вопросов развития Арктики.

Добавим, что конференция проходит в Сыктывкаре с 30 по 31 октября 2019 года. В ней принимают участие ученые, представители органов законодательной и исполнительной власти регионального и федерального уровня, общественники, бизнесмены. В повестке — обсуждение законодательного регулирования вопросов развития Арктики, поддержка малого и среднего предпринимательства на арктических территориях, создание социальной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, вопросы экономики, национальной политики и другие темы.