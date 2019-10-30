Калининград, , 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен 31 октября совершить рабочую поездку в Калининградскую область РФ, сообщает 30 октября пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в плане поездки значится проведение заседания президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Это мероприятие планируется провести в Светлогорске. Там же президент намерен провести встречу с представителями общественности.

Кроме того, в Калининграде Владимир Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрит корвет «Гремящий», который завершает заводские ходовые испытания перед сдачей военным.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент РФ Владимир Путин совершает визит в Венгрию и на данный момент находится в Будапеште.

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