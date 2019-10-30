Брюссель, , 16:39 — REGNUM Североатлантический альянс считает, что акватория Чёрного моря имеет «огромное стратегическое значение», заявил 30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Эскадра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для НАТО ситуация в Чёрном море имеет огромное стратегическое значение», — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, это обусловлено тем обстоятельством, что три страны Черноморского бассейна — Румыния, Болгария и Турция — являются членами НАТО.

Кроме того, отметил генсек НАТО, такие прибрежные страны Чёрного моря как Грузия и Украина являются партнёрами альянса.

Поэтому, подчеркнул Столтенберг, в порту Одессы присутствуют четыре тральщика ВМС стран НАТО, одновременно показывая поддержку Киева альянсом.

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