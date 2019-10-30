Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM Градостроительный кодекс в нынешнем виде является «нечитабельным» и устаревшим. Об этом заявил министр строительства Владимир Якушев на форуме 100+ Russia в Екатеринбурге, сообщает УрБК.

По словам федерального чиновника, регулярно предпринимаются попытки внести обновления в документ, однако поправки зачастую избыточны и не нужны.

Якушев признал, что есть предложения полностью переписать кодекс.

«Наверное, эта тема имеет право на жизнь, чтобы появился рабочий документ», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Якушев призвал беречь Градостроительный кодекс «от волн правок». Нормы документа часто противоречат друг другу, признал федеральный чиновник.

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