Бейрут, , 16:34 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири, объявивший о своей отставке, готов снова возглавить правительство, 30 октября передает агентство Reuters.

Саад Харири Kremlin.ru

По информации источников Reuters, Харири готов повременить с отставкой, при условии продолжения курса реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 октября президент Ливана Мишель Аун призвал Харири и его правительство временно продолжить исполнять обязанности.

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