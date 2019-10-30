Москва, , 16:29 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете внесут авторам — по техническим причинам, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») обратил внимание на то, что в пакете к инициативе отсутствуют отзывы Верховного суда и правительства РФ. Кроме того, поправки предполагают изменения одновременно в КоАП и УК, что также не соответствует регламенту.

Глава профильного комитета Госдумы расценил законопроект как «пиар» и попытку привлечь внимание.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий пропаганду наркотических средств в интернете. Авторами предлагается штраф до 1 млн рублей. Наказание также включает до семи лет лишения свободы.

Поправки в УК президент РФ получил подготовить правительству РФ до 10 января.

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