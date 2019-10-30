Рига, , 16:26 — REGNUM После полугодовых дискуссий на совместном заседании комиссий Сейма по образованию и внешней политике в Латвии принято решение образовать рабочую группу, которая решит вопрос о будущем памятника Освободителям Риги. Об этом пишет портал LSM.

В качестве временного решения депутаты рассматривают возможность переименования памятника и установление на нём таблички, рассказывающей об «оккупации Латвии». Надо напомнить, что инициатива на портале ManaBalss. lv (Мой Голос) о демонтаже и сносе памятника Освободителям Риги собрала в начале марта 2019 года необходимые для начала процедуры референдума 10 000 подписей. Сбор подписей был открыт в 2017 году. Для сравнения, 10 000 подписей за то, чтобы латвийские партии не получали финансирование из госбюджета были собраны за 10 дней.

Присутствовавший на объединённом заседании комиссий чиновник МИД Латвии напомнил депутатам, что статус памятника охраняет специальное межправительственное соглашение, которое нужно выполнять. На что депутат от Национального объединения Янис Домбрава заявил, что в случае денонсации договора, Россия не посмеет ввести войска в страну НАТО.

Журналисты портала отмечают, что пока депутаты склоняются к мысли о необходимости изменить название, указав на «оккупацию», а не освобождение страны Красной армией. А также об изменении архитектурного ансамбля площади. Задача рабочей группы, состав которой станет известен на следующей неделе, будет заключаться в том, чтобы оценить — какие изменения необходимо внести в законодательство, чтобы придать процессу правовой характер. В состав группы войдут не только депутаты Сейма, но и представители министерств.