Симферополь, , 16:24 — REGNUM Опуститься на землю и согласиться с тем, что Крым — часть Российской Федерации, рекомендовал президенту Украины депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко («Единая Россия»). Об этом он заявил, комментируя заявление Владимира Зеленского о разработке стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский полуостров Крым © ИА REGNUM

Андрей Козенко отметил, что идея о «реинтеграции Крыма и Донбасса» — из разряда фантастики. По его мнению, высказывание украинского президента на фоне планов НАТО провести учения на границе с Крымом выглядит как «запудривание мозгов».

«Даже самому последнему скептику сегодня очевидно, что Крым за последние пять лет уже успешно интегрировался в Россию. Донбасс находится на этом же пути, ускоряя движение привычными им стахановскими темпами. Тому свидетельство — проходящий в эти дни в Донецке Международный инвестиционный форум, который собрал более 250 человек из 17 стран мира», — отметил Козенко.

Для того, чтобы действительно что-то изменить в сложившейся ситуации, уверен Козенко, украинским властям стоит исполнять уже имеющиеся договорённости.

«По сути, всю стратегию можно было бы свести к трём пунктам: прекратить кровопролитие в Донбассе, провести референдум и признать право жителей ДНР и ЛНР на самоопределение, опуститься на землю и согласиться с российской принадлежностью Крыма, который по сути таковым всегда и был, Украине его лишь «сдавали в аренду», — заявил Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением «стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма».

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