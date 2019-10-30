Будапешт, , 16:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии — город Будапешт. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

В программе визита Владимира Путина в Венгрию — встреча и переговоры с политическим руководством этой страны, в частности, с премьер-министром Виктором Орбаном.

Также известно, что Орбан подготовил встречу Путина в Будапеште с главами христианских церквей Ближнего Востока.

Российский лидер планирует обсудить с главами христианских церквей Ближнего Востока различные гуманитарные проекты, направленные на помощь беженцам, а также участие в восстановлении храмов и специальной инфраструктуры.

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