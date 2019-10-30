Хабаровск, , 16:16 — REGNUM Избирательная комиссия Хабаровского края скрыла данные о судимости Дмитрия Приятнова, который в сентябре 2019 года был избран депутатом краевой думы, а затем назначен представителем региона в Совете Федерации по представлению губернатора Сергея Фургала. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции 30 октября сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

По его словам, после появившейся в СМИ информации о судимости Приятнова, специалисты Центризбиркома проверили данные ФЦИ (федерального центра информатизации при ЦИК) и выяснили, что на сайте избирательной комиссии Хабаровского края соответствующая информация была опубликована только 16 октября. Таким образом был нарушен закон, предписывающий публиковать информацию о судимости в ходе избирательной кампании.

«Я усматриваю умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии», — заявил Булаев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости проведения внутреннего служебного расследования по факту произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Приятнов был осужден по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Судимость была снята и погашена 15 апреля 2009 года.