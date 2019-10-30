Киев, , 16:02 — REGNUM На Украине сегодня, 30 октября, политики и эксперты обсуждают отказ Верховной рады расследовать факты массовых беспорядков в городе Одессе, которые произошли 2 мая 2014 г. и повлекли за собой гибель почти 50 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подготовила постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в городе Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года и повлекли тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка». Однако в украинском парламенте не нашлось достаточно голосов для создания такой комиссии.

Не проголосовав за создание временной следственной комиссии, которая должна была рассматривать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, действующая власть, представленная в парламенте большинством, продемонстрировала, что не собирается расследовать страшные преступления против украинского народа, прокомментировал журналистам голосование в парламенте Виктор Медведчук, народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Я хочу напомнить, что погибло, было сожжено живьем 48 граждан Украины. И одесситы, как, впрочем, и все нормальные люди по всей Украине, ждут ответа — кто в этом виноват, кто это организовал, и самое главное — кто должен и понесет в будущем ответственность, уголовную ответственность за эти страшные преступления против представителей украинского народа», — отметил Медведчук.

Народный депутат напомнил, что прежняя власть не сделала ничего, чтобы одесская трагедия была расследована. А попытки оппозиционных народных депутатов прошлого созыва парламента создать следственную комиссию Рады тоже завершались «нулевым результатом». Сегодня, по мнению Виктора Медведчука, новая власть действует по такому же сценарию.

«Фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать это постановление. И это свидетельство того, как они относятся сегодня к расследованиям этого страшного преступления, страшного, еще раз подчеркну, против наших людей, против тех людей, которые погибли в этой страшнейшей одесской трагедии. Это их отношение к людям и в первую очередь, отношение к одесситам», — подчеркнул глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», напомнив, что и на президентских, и на парламентских выборах одесситы голосовали за Зеленского и его партию, поэтому вправе требовать от него восстановления справедливости.

ИА REGNUM напоминает, что за создание временной следственной комиссии о трагедии в Одессе проголосовали только 79 депутатов при минимально необходимых 226. Членами ВСК предлагалось назначить 18 депутатов Рады.