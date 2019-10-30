Раменское, Московская область, , 16:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов намерен предложить властям государственную программу развития экологически чистого транспорта с применением магнитного подвеса и линейного электропривода.

«Я буду обращаться к руководству страны с такими предложениями», — сказал Миронов в ходе посещения полигона Инженерно-научного центра «ТЭМП» в городе Раменское Московской области.

В процессе эксплуатации транспортное средство зависает над путями и движется над ними с помощью тягового линейного электродвигателя. На полигоне в Раменском был опробован первый советский монорельсовый электромагнитный состав.

На сегодняшний день поезда, использующие принцип магнитной левитации, успешно применяются в Китае, Южной Корее, Японии.

«Представьте, что по транссибирской трассе можно будет осуществлять перевозки со скоростью 300 км час — это другой объем грузов, другой объем прибыли, другой уровень конкурентного преимущества страны», — отметил Миронов.