Москва, , 16:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский следует той же политике, которая была заложена при Петре Порошенко, не выходя за рамки повестки Минских соглашений. Однако это не мешает Порошенко возглавлять недовольных действующим президентом националистов. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский всего лишь продолжает политику Петра Порошенко. Но Петру Порошенко выгодно забыть, что он говорил пять лет назад. Обвинить Зеленского во всех грехах, в том числе в капитуляции. А в чём капитуляция? Если будут прописаны минские соглашения, то Донбасс станет частью Украины, попадут под полный суверенитет. А эти люди выступают против суверенитета и территориальной целостности — можно на 15 лет закрывать каждого», — заявил Семченко.

29 октября у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Около 300 националистов держали государственные флаги страны и плакаты с критикой в адрес Зеленского, выкрикивая лозунги «Нет капитуляции» и «Слава Украине».