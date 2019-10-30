Киев, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал «Нафтогаз» протестировать все риски, связанные с возможной остановкой транзита российского газа через территорию Украины, сообщило 30 октября информационное агентство «Укринформ».

Нафтогаз Украины AMY

"Нам надо подумать, какие потенциальные риски возникают от остановки транзита, смоделировать все возможные варианты, чтобы можно было вовремя отреагировать», — сказал он.

Гончаруку ответил заместитель председателя правления компании Сергей Перелома:

«Мы моделировали различные сценарии: и погодных условий, и различные сценарии потребления. Мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта газа из европейских стран. Любой сценарий показывает, что мы стабильно проходим отопительный сезон», — заверил он.

Чиновник также напомнил, что в газохранилищах Украины накоплен рекордный объём газа, что позволит при любом варианте развития событий пройти отопительный сезон.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования вопроса газового транзита, Украине следует снять с повестки дня судебные претензии к Газпрому.

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