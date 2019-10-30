Москва, , 15:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин не поедет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Чили. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля уточнил, что такое решение не связано с беспорядками в Сантьяго.

«Нет, это не связано с местными беспорядками, действительно, такая возможность рассматривалась, — пояснил Песков. — Вместе с тем вы знаете, что мы никогда это не анонсировали».

По словам пресс-секретаря главы государства, такая поездка в программе Путина не предусмотрена в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал о планах главы государства посетить саммит стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдёт в Бразилии. Трёхдневная поездка запланирована на следующей неделе.