Москва, , 15:49 — REGNUM После заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука об искоренении коррупции в высших эшелонах власти, в Германии опубликовали расследование об огромных коррупционных схемах на Украине. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Немцы уже дали вчера ответ. Это одна из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung, большая статья, которая очень симптоматична: показывает, что немцы и не только немцы начали прозревать, что и как происходит на Украине», — заявил Сосновский.

По его словам, немецкие журналисты вывели целую систему, призванную объяснить, зачем украинским олигархам, зачем украинской политике нужна близость к западной элите.

«Они дают очень чёткий ответ: первое, нужно прикрыть свою коррупцию. Второе — нужно коррумпировать западные элиты. Третье — лоббировать свои интересы и вовлечь эту западную элиту в такие сети, при которых они начнут чувствовать себя на Украине хорошо. А для этого создавать условия, которые будут подобны демократии, и таким образом показывают западному миру, что здесь создаётся демократическое государство, в котором стоит участвовать», — подчеркнул он.