Сеул, , 15:47 — REGNUM 31 октября в Сеуле состоится двухдневная корейско-бразильская конференция, посвященная 60-летию установлению дипломатических отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, тема конференции «Новый мировой порядок и будущее корейско-бразильских отношений».

Известно, что в мероприятии примут участие более 100 экспертов и студентов из двух стран.

Отметим, что среди стран Латинской Америки Бразилия является крупнейшим инвестиционным рынком и вторым по величине торговым партнером Южной Кореи. В 2018 году товарооборот между странами составил составил $8,8 млрд, а объем инвестиций оценивается в $9,4 млрд.