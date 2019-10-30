Москва, , 15:42 — REGNUM Нацсовет Украины по телевидению полностью игнорирует оскорбления в адрес ДНР и ЛНР, однако охотно оказывает давление на телеканалы за критику социально-экономической политики Украины. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один телеканал лишают лицензии на Нацсовете из-за того, что там прозвучали слова об тарифном геноциде, причём в прямом эфире, за что канал не отвечает. А когда выступают с человеконенавистническими призывами на канале Порошенко, причём в записи, что канал мог бы подчистить, то всё — Нацсовет этого не видит. Такие двойные стандарты рулят на Украине», — заявил Корнилов.

Ранее Нацсовет Украины по телевидению пытался лишить лицензии телеканал NewsOne за слова «тарифный геноцид» и «партия войны», а также в призывах предоставить особый статус Донбассу.