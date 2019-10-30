Москва, , 15:27 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском политическая риторика высших должностных лиц удивительно напоминает таковую периода президентства Петра Порошенко. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Алексей Гончарук Kmu.gov.ua

«На Украине уже все основные проблемы решены, коррупцию же победили — вчера Гончарук объявил. Он повторил слова другого премьер-министра Яценюка, который в 2016 году торжественно объявил, что коррупция всё, уже уничтожена. После чего и он хорошо заработал, и Порошенко хорошо подлохматился. Для одних закон, для других можно воровать, объявлять, что коррупция побеждена, сажать неугодных себе», — заявил Корнилов.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил, что в Украине отсутствует коррупция «на самом высоком уровне».