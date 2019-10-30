Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM Бывшего помощника генерального прокурора Казахстана Куралбека Рахметова приговорили к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщает 30 октября издание Tengrinews.kz.

По решению Алмалинского районного суда Алма-Аты он признан виновным в принуждении к даче показаний путем применения угроз, шантажа, в заведомо незаконном задержании и привлечении невиновного к ответственности.

Кроме того, Рахметов признан виновным в совершении пыток, превышении власти и должностных полномочий, а также в распространении ложной информации. Еще одним фигурантом дела стал следователь полиции. Суд признал его вину в распространении ложной информации.

Напомним, Куралбек Рахметов был арестован в сентябре 2017 года. Арест помощника генерального прокуратура был связан с расследование дела бывшего главы финпола Алма-Аты Амирхана Аманбаева.

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