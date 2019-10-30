Кемерово, , 15:19 — REGNUM Парламент Кемеровской области — Совет народных депутатов региона — переименован в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасса.

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, на сессии 30 октября депутаты приняли во втором чтении региональный закон «О внесении изменения в закон Кемеровской области «О Совете народных депутатов Кемеровской области».

Как поясняется, закон был принят «в целях приведения в соответствие с Уставом Кемеровской области — Кузбасса».

Напомним, в марте 1994 года было избрано Законодательное собрание Кемеровской области первого созыва. В 1998 году его переименовали в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года областные депутаты на сессии приняли решение, что наименование «Кемеровская область» станет равнозначным наименованиям «Кузбасс» и «Кемеровская область — Кузбасс».

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