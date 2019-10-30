Москва, , 15:18 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете предполагается до семи лет лишения свободы, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

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Максимальный штраф за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в СМИ или в интернете, в том числе соцсетях, составит до 1 млн рублей, наказание также включает до семи лет лишения свободы.

Авторы инициативы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым отмечают, что новая тенденция в изменившейся наркоситуации не имеет аналогов в изучении современного наркотизма в России.

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Депутаты Госдумы оперативно отреагировали на поручение президента РФ. Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 января подготовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

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