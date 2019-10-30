Пхеньян, , 15:34 — REGNUM В Северной Корее отказались обсуждать с Южной Кореей вопрос о совместной программе в курортной зоне на горе Кымган. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В ответ на предложение провести встречу для обсуждения вопроса в Пхеньяне заявили, что в данном случае можно обойтись обменом мнениями в письменной форме.

О предложении Сеула стало известно 28 октября. На встрече предполагалось обсудить вопрос демонтажа туристических объектов Южной Кореи. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал объекты «безвкусными», а использование горы Кымган в качестве курорта «нерациональным».

Напомним, что совместное использование курортной зоны КНДР и Южной Корее на горе Кымган началось в 1998 году во время потепления отношений между соседними государствами. В 2008 году ее закрыли после того, как северокорейский пограничник застрелил туристку из Южной Кореи.