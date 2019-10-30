Нью-Дели, , 15:13 — REGNUM Уже завтра, 31 октября, власти Индии должны официально разделить спорный штат Джамму и Кашмир на две федеральные территории, стремясь усилить контроль над неспокойным регионом, который уже почти три месяца находится под жёстким контролем безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Граница Индии и Пакистана India Pakistan Border Wagha

Читайте также: Индийский штат Джамму и Кашмир поделят на два субъекта

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года правительство Индии под руководством Бхаратия джаната парти предложило разделить штат Джамму и Кашмир на два федеральных субъекта. Как уточнил министр внутренних дел Индии Амит Шах, после отмены статьи 370 Конституции здесь будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую.

Также по теме: Глава индийской Бенгалии выступила против раздела штата Джамму и Кашмир

Напомним, в начале августа власти Индии приняли решение лишить мятежный штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало сильное возмущение среди представителей международного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из ЕС прибыла в индийский штат Джамму и Кашмир