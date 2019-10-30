Киев, , 15:10 — REGNUM Новоназначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдайзаявил, что 29 октября в Мариуполе на первом инвестиционном форуме провёл успешные переговоры с международными финансовыми организациями. Об этом Гайдай сказал 30 октября на брифинге.

«Я успел вчера провести около 10 встреч. Получил определенные позитивные отзывы… В следующем году Луганская область получит, возможно, не сотни, но я надеюсь десятки миллионов долларов на развитие. Это восстановление инфраструктурных объектов», — сказал Гайдай.

Губернатор отметил, что регион испытывает проблемы с водоснабжением, нет нормальной областной больницы, хороших автомобильных дорог, а также не восстановлен важный для бизнеса участок железной дороги.

«Нет нормально областной больницы… Восстановление части железнодорожной ветки даст возможность снизить финансовую нагрузку на себестоимость продукции аграрного сектора, которая производится в Луганской области и вывозится на продажу за рамки области. Если они смогут больше зарабатывать за счет снижения стоимости логистики, то соответственно и налогов будет больше. Второе — мы понимаем, что те тяжеловозы, которые перевозят продукцию, разрушают дороги. А железная дорога позволит сохранить дорогу», — рассказал Гайдай.

При этом он выразил желание завести в регион инвесторов, чтобы они создали «новые рабочие места». «Вижу, какой отток молодежи из области. У них тут нет перспектив для развития. Хотелось бы создать рабочие места», — добавил Гайдай.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября во время визита в Золотое президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового губернатора Луганщины, поскольку предшественник был «не слишком быстрый». В 2015 году Гайдай был в составе команды главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля. После этого был назначен председателем Мукачевской райгосадминистрацией.