Бейрут, , 15:13 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун попросил правительство страны продолжить свою работу в качестве временной меры, пока не будет сформирован новый кабинет, об этом 30 октября сообщает Al Arabia.

Ранее премьер-министр страны Саад Харири подал в отставку, заявив, что его правительство зашло в тупик, пытаясь разрешить политический кризис в стране.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются 13 дней. Демонстрации были вызваны решением правительства ввести новые налоги, что вызвало бурю возмущения среди граждан.

Отзыв законопроекта, а также масштабный план социальных реформ, предложенный правительством, не изменил настроя демонстрантов, продолжающих выходить на улицы.

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