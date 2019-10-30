Киев, , 15:01 — REGNUM

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Международный опыт войн и военных конфликтов доказывает, что на пути успешного завершения войны нужно пройти три главных последовательных и неотъемлемых этапа: прекращение огня, примирение и безопасная реинтеграция территорий. Об этом 30 октября в Мариуполе на «Форуме единства» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все эти три этапа нам придется пройти вместе… Первый этап — завершение горячей стадии и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим», — сказал Зеленский.

«Второй неотъемлемый этап — примирение, примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Может ли быть такая ситуация, когда в одном купе поезда когда-нибудь сможет спокойно ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться на тех территориях?» — добавил Зеленский.

Он также пообещал, что сегодня, впервые за пять лет, будут представлены составляющие «государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма».

«Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и даже произошло частичное примирение, но не произошло главного — возврата территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав той или иной страны. Устраивает ли такой вариант Украину? Я считаю, что нет», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Украины есть три варианта политики в отношении отдельных регионов Донбасса — выполнение минских соглашений, ввод в регион «третьей силы» и заморозка конфликта. По его словам, в настоящее время Киев отрабатывает возможность урегулирования конфликта на основании минских соглашений.