Москва, 30 октября 2019, 14:59 — REGNUM Развод войск и мир на Юго-Востоке Украины неизбежны, уверен писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов назвал обоюдное разведение воющих сторон в Донбассе «отступлением» украинской армии. Соответствующее заявление Герасимов сделал 29 октября с парламентской трибуны Верховной рады, чем вызвал шквал негодования и критики со стороны депутатов от других парламентских фракций.
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