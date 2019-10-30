Москва, , 14:59 — REGNUM Развод войск и мир на Юго-Востоке Украины неизбежны, уверен писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил 30 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Несмотря на то, что война безусловно выгодна бесноватой части Украины, мир и развод войск неизбежны, несмотря на все интересы Коломойского и Ахметова, — сказал Прилепин. — В ближайшей ли перспективе, или чуть дольше. А Зеленскому нужно сохранить своё политическое положение между Коломойским, Ахметов и прочими. И мне он симпатичен. Зеленский ещё не изжил в себе всё человеческое. Он всё ещё остаётся человеком. Он хочет разговаривать и чтобы его поняли. И ему сложно. Но придётся мириться и быть президентом поражения. Это совершенно неизбежно. Он будет президентом поражения. Они потеряют Донбасс и никуда не денутся. Рано или поздно этот вопрос будет закрыт и разрешён».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов назвал обоюдное разведение воющих сторон в Донбассе «отступлением» украинской армии. Соответствующее заявление Герасимов сделал 29 октября с парламентской трибуны Верховной рады, чем вызвал шквал негодования и критики со стороны депутатов от других парламентских фракций.

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