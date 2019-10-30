Киев, 30 октября 2019, 14:53 — REGNUM
Украине уже не нужно будет освобождать свои территории после принятия законопроекта №2178−10 о вводе рынка земли под редакцией «Слуги народа», потому что граждане России смогут всё скупить. Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.
Он считает, что Украина может разрешить иностранцам покупать землю только под промышленное производство.
Кроме того, он считает, что государственные земли сельскохозяйственного назначения можно продавать только под развитие фермерских хозяйств.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре аграрный комитет Рады поддержал законопроект №2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ разрешает иностранцам не только арендовать украинские земли на 50 лет как сейчас, но и покупать её. Законопроект устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения.