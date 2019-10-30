Анкара, 30 октября 2019, 14:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился открыть консульство в японском городе Нагоя, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.
Решение было принято после того, как последовал указ об отмене открытия дипломатического представительства в другом городе — Осака. Причины подобного решения не раскрываются.
Нагоя является четвертым по величине городом Японии, открытие здесь турецкого представительства сыграет важную роль в углублении сотрудничества между двумя странами.
Дата начала работу консульства пока не сообщается.
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