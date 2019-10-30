Анкара, , 14:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился открыть консульство в японском городе Нагоя, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение было принято после того, как последовал указ об отмене открытия дипломатического представительства в другом городе — Осака. Причины подобного решения не раскрываются.

Нагоя является четвертым по величине городом Японии, открытие здесь турецкого представительства сыграет важную роль в углублении сотрудничества между двумя странами.

Дата начала работу консульства пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: В России готовят ответ Японии, Турция непреклонна: Радио REGNUM