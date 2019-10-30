Сринагар, Индия, , 14:50 — REGNUM Делегация Европейского союза выразила полную поддержку усилий индийского руководства по установлению и поддержание мира и стабильности в Джамму и Кашмире. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В ходе пресс-конференции по итогам визита делегации ЕС в Кашмир европейские политики подчеркнули: «Данная поездка действительно открыла нам глаза на великолепие этого региона». По словам членов делегации, они провели ряд встреч с представителями местного населения, а также военной администрации. Европейские политики выразили разочарование тем, что им не предоставили возможность пообщаться с представителями кашмирских СМИ, а также влиятельным лидерами оппозиции в регионе. «Тем не менее, мы поддерживаем меры правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по установлению мира и стабильности в регионе, а также по борьбе с террористической угрозой», — заключили представители ЕС.

Напомним, что 29 октября делегация Европейского союза посетила индийский Джамму и Кашмир под защитой индийских военных. Европейские политики стали первыми иностранными наблюдателями в Джамму и Кашмире после отмены особого статуса штата. Ранее, 5 августа 2019 года, правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.