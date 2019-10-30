Анкара, , 14:36 — REGNUM Турецкий парламент ответит на решение Палаты представителей США о принятии им резолюции о геноциде армян в Османской империи. Об этом 30 октября заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, его слова приводит Reuters.

«Резолюция (Конгресс США о признании геноцида армян) бесполезна», — заявил турецкий лидер.

Также он подчеркнул, что Турция не будет её признавать.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Турция оставляет за собой право на возможность возобновления военной операции против курдов на севере Сирии, если последние не покинут зону действия операции «Источник мира».