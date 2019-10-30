Рим, , 14:30 — REGNUM МВД Италии до конца 2019 года внесёт поправки в декреты о безопасности и ограничении нелегальной миграции, заявила глава ведомства Лучана Ламорджезе, передаёт Adnkronos в среду, 30 октября.

Лучана Ламорджезе Interno.gov.it

Декреты были утверждены предшественником Ламорджезе — Маттео Сальвини. Они предполагают фактический запрет на вход в порты Италии кораблей — перевозчиков нелегальных мигрантов.

Декреты будут изменены в соответствии с рекомендациями формального главы государства президента Серджо Маттареллы, то есть будут несколько смягчены, отметила министр.