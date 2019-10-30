Москва, 30 октября 2019, 14:26 — REGNUM Разница между военнослужащими ДНР и ВСУ состоит в том, что защитники Донбасса не подставляли своё руководство. Об этом 30 октября заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале писатель Захар Прилепин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Киеве 29 октября прошла акция националистов, протестовавших против разведения сил в Донбассе. Демонстранты требуют возбуждения уголовного дела против представителей украинской власти из-за разведения сил в Золотом, называя данный процесс сдачей «оккупантам» и предательством. Националисты обещают в случае невыполнения их требований выходить на митинги каждый день.
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