Москва, , 14:26 — REGNUM Разница между военнослужащими ДНР и ВСУ состоит в том, что защитники Донбасса не подставляли своё руководство. Об этом 30 октября заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале писатель Захар Прилепин.

«Я в течение года и восьми месяцев был военнослужащим армии ДНР. Безусловно, у нас были все шансы делать всё то же самое, что и украинская сторона. Могли не сорок, а восемьдесят раз нарушать перемирие и выдвигаться вперёд. Но мы никогда не могли подставить Захарченко и своё руководство. Но украинская сторона не подчиняется своему руководству. Им в этом смысле совершенно всё равно», — сказал Прилепин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Киеве 29 октября прошла акция националистов, протестовавших против разведения сил в Донбассе. Демонстранты требуют возбуждения уголовного дела против представителей украинской власти из-за разведения сил в Золотом, называя данный процесс сдачей «оккупантам» и предательством. Националисты обещают в случае невыполнения их требований выходить на митинги каждый день.

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