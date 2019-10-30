Бишкек, , 14:24 — REGNUM Между бывшим премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым и экс-президентом республики Алмазбеком Атамбаевым постоянно возникали ссоры. Об этом 30 октября заявил экс-председатель правительства Киргизии во время слушаний в Свердловском суде Бишкека, сообщает издание 24.kg.

Исаков не признал обвинение следствия в том, что он лоббировал интересы китайской компании в угоду Атамбаева. Бывший премьер-министр заявил, что он напротив постоянно спорил и ругался с экс-президентом.

«В части защиты интересов страны и ненависти к коррупции он (Алмазбек Атамбаев — примечание ИА REGNUM) принципиален. Все политики, которые дружили с ним, предали его», — заявил Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Свердловском районном суде Бишкека проходит слушание по делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Во время заседания был допрошен бывший премьер-министр страны Сапар Исаков.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер Киргизии: Китай настоял не выборе компании по модернизации ТЭЦ