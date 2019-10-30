Бишкек, , 14:22 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии расследуют дело о незаконной выплате правительством $11,4 млн (727,7 млн рублей) турецкой компании «Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» по иску о национализации отеля «Ак-Кеме». Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции заявил адвокат Кайрат Загибаев, передает «24.kg».

По его словам, в рамках этого дела расматривается вопрос о возможной причастности к совершению этого противозаконного деяния бывшего премьер-министра Киргизии Джоомарта Оторбаева.

Адвокат отметил, что правительство под руководством Оторбаева перечислило эти деньги по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, хотя не имело на это права, поскольку киргизстанские власти не заключали соглашения о сотрудничестве с этой организацией.

Также он подчеркнул, что деньги были направлены на выплаты по иску без разрешения со стороны парламента Киргизии.

«Это был вывод бюджетных денег в пользу людей, против которых возбуждены уголовные дела», — подытожил Кайрат Загибаев.