Баку, , 14:19 — REGNUM К совместному противодействию ревизионизму призвал коллег из СНГ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сегодня, 30 октября, департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Сегодня появляется всё больше и больше тех, кто хотят с одной стороны переписать историю, а с другой — сделать всё, чтобы победители перестали быть таковыми», — констатировал Шойгу.

Шойгу призвал коллег противостоять тем, кто пытается переписать общую военную историю народов бывшего СССР, исказить события Великой Отечественной войны. Он отметил: «Конечно, надо делать всё для того, чтобы противостоять любым попыткам переписать эту историю и уж, тем более, — из победителей сделать проигравших, а из проигравших сделать победителей».

По мнению российского министра, нужно совместно противостоять таким фальсификациям. В том числе и для этого Москва пригласила коллег из СНГ принять участие в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы.

«Пригласили всех наших коллег на праздничные мероприятия для того, чтобы воинские контингенты стран Содружества приняли участие в Параде Победы на Красной площади», — сказал глава Минобороны РФ.

В Баку под руководством Шойгу проходит заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ. До заседания Алиев принял глав военных ведомств стран Содружества.

Напомним, 28 октября Александр Лукашенко в присутствии глав совбеза и минобороны Белоруссии заявил: «Мы навоевались, в чужих войнах мы всегда теряли больше чем кто-либо, в этих войнах — начиная с Наполеона, свою экономику, своих людей, и я ещё раз подчёркиваю: это были не наши войны».

До этого, 21 октября в интервью казахстанскому ИА «Хабар» Александр Лукашенко дважды подчеркнул: Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война — «это не наши были войны» с точки зрения нынешнего политического руководства Белоруссии.