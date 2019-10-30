* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 14:35 — REGNUM Руководитель Управления безопасности Турции Мехмет Акташ на проведенном в ведомстве координационном собрании заявил: «В ходе 26 операций, проведенных в 21 провинции, было задержано и арестовано 100 игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали теракты в День Республики».

Турецкая полиция (сс) Thestival.gr

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мехмет Акташ отметил: «Было выявлено 1297 аккаунтов, с которых в социальных сетях велась грязная пропаганда против операции «Источник мира», по этим обвинениям было арестовано 452 человека, ещё 78 были помещены под судебный арест».

Глава Управления безопасности добавил: «Операции по борьбе с наркоторговлей и незаконной миграцией, а также с преступлениями, нарушающими общественный порядок, успешно продолжаются. На КПП на дорогах принимаются повышенные меры безопасности, а личный состав демонстрирует необходимую внимательность».